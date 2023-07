(Di mercoledì 19 luglio 2023) Joaquinal Coni. Il centravanti argentino, dopo l’amichevole di ieri trae Lugano, è passato dal Coni. Stesso percorso aveva fatto qualche giorno da Mkhitaryan AVVISTATO ? Nessun indizio disi trova al Coni per il rinnovo dell’idoneità sportiva. Stessa cosa aveva fatto Henrikh Mkhitaryan alcuni giorni fa. Si tratta di una consuetudine di inizio stagione.ieri ha giocato nell’amichevole di ieri ad Appiano Gentile trae Lugano. Comunque, il giocatore può uscire quest’estate.-News - Ultime notizie e calcio- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale ...

... Thuram e. Se quest'ultimo aspetto sarà oggetto dell'incontro previsto per il pomeriggio per ...ha confermato la possibilità che il nazionale svizzero abbandoni la Germania dopo appena 6 mesi...Coppia d'attacco tutta argentina cone Lautaro. Ritmi decisamente bassi dato il gran caldo. ... L'Inter prova spingere fino in fondo e a 5'termine arriva anche la terza rete firmata da ...Tra le opzioni c'è anche Mehdi TaremiPorto, mentre in ottica uscite Joaquinpotrebbe finire sul mercato, ma il fatto è che ad oggi non sono arrivate offerte per il pupillo di Inzaghi dai ...

Correa dal ritiro Inter al Coni! Mercato No, il motivo è un altro Inter-News.it

"I numeri dicono che l’Inter rischierebbe di perdere 19 gol, se arrivasse Alvaro Morata. Non perché l’attaccante spagnolo sia scarso, ci mancherebbe, ma perché ...I numeri dicono che l’Inter rischierebbe di perdere 19 gol, se arrivasse Alvaro Morata. Non perché l’attaccante spagnolo sia scarso, ci mancherebbe, ma perché non è cannoniere quanto Romelu Lukaku e n ...