Correa apre alla cessione? L’Inter gradirebbe! Ma serve chiarezza – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’addio di Joaquin“costringerebbe”a intervenire ancora una volta sul mercatoricerca di un nuovo attaccante. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione attorno all’attaccante argentino.continua a lavorare sul fronte attaccante dopo quanto successo con Romelu Lukaku, con Alvaro Morata che resta sempre sullo sfondo. Ad oggi i nerazzurri prevedono di prendere un solo attaccante, che possono diventare due qualora Joaquindecidesse di andare via: uno scenario che, come sottolineato dal quotidiano romano, la dirigenza certamente gradirebbe. Il problema è che non sono arrivate offerte concrete. Da capire, allora, se i rumors a proposito di interessamenti dall’Arabia Saudita possano evolvere in qualcosa di più concreto. Ma da ...