Controlli a tappeto dei Nas | sanzioni e segnalazioni sull’isola di Ponza e Terracina VIDEO

(Di mercoledì 19 luglio 2023) LATINA – I militari dei 12 NAS dell’Italia centrale, nel corso di un servizio coordinato disposto dal Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, hanno effettuatoagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nelle località turistiche, nelle aree della movida e laddove sono in atto alcuni dei principali eventi di L'articolodei Nas:diTemporeale Quotidiano.

del Nasnelle strutture turistiche e della movida: scoperte carenze igienico - sanitarie, raffica di sanzioni. E' stato un servizio coordinato e disposto dai carabinieri del Nas di Roma, ...Questo il bilancio deidella polizia di Stato in alcune zone della città delle torri, in particolare via Da Vinci, via Giancardi e piazza del Popolo. Le verifiche delle targhe ...saranno effettuati nei prossimi giorni.

Sorano, controlli a tappeto dei carabinieri segnalate sette persone per droga FrosinoneToday

L’Amministrazione Comunale risponde con controlli intensivi e una nuova campagna informativa | Attualità, Basilicata ...Sono ancora in corso le attività intensive di controllo da parte dei dodici NAS del centro Italia, nelle principali località della movida e nelle sedi dei principali eventi di aggregazione. Il servizi ...