Controlli a piazza Garibaldi | due persone arrestate

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno effettuato un servizio a largo raggio ae a Porta Nolana su disposizione del comando provinciale di Napoli. I militari, supportati dai colleghi del reggimento Campania, hanno identificato 81e controllato 33 veicoli. Durante le operazioni è finito in manette per rapina il 30enne tunisino Hassane Jassi, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva appena aggredito un commerciante del Bangladesh a via Firenze con lo scopo di sottrargli la bigiotteria in vendita e quando è uscito dal negozio si è trovato davanti i carabinieri che lo hanno bloccato. La merce è stata restituita al legittimo proprietario. Arrestato – questa volta su disposizione della Corte di appello di Napoli – anche Luigi Testa, 69enne ...