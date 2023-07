Controlla il tuo freezer | se hai questi cibi congelati devi buttarli subito

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Getta viache hai inperché la tua salute è a rischio: cosa dicono i medici. Il cibo che consumiamo impatta fortemente sulla nostra salute e se non stiamo attenti specialmente d’estate possiamo correre dei pesanti rischi. La corretta conservazione del cibo non è soltanto compito del supermercato e di chi trasporta gli alimenti ma è anche compito nostro. Alcunihanno bisogno di mantenere una catena del freddo ininterrotta perché altrimenti diventano nocivi e aprono la strada ad una proliferazione batterica pericolosa. Soprattutto le donne incinte ed i bambini devono stare particolarmente attenti al cibo che consumano. Attenzione ai rischi che corri con iche congeli – grantennistoscana.itI nutrizionisti spiegano che anche se conserviamo il cibo in ...

... Invernizzi, Galbani, Cadermartori, il gruppo bresciano Ambrosi e Nuova Castelli ecirca ... Per ogniinteresse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.Quando invii il modulo,la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi ... Per ogniinteresse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.Quando invii il modulo,la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi ... Per ogniinteresse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.