Contro l’autonomia leghista la Chiesa “va oltre” la politica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 18 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Nell’affollata sala dei Quartieri spagnoli, la voce più autorevole e “ascoltata” è quella che non si è sentita. La “voce” che l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha affidato a un messaggio il cui contenuto non ha lasciato indifferente la platea di dirigenti e militanti Pd convenuti per definire la strategia del partitoil disunitario progetto Calderoli-Salvini. Una lezione di Storia e di Diritto costituzionale, un forte richiamo ai valori etico-morali che caratterizzano la democrazia italiana “nata con il Risorgimento e rinata con la Resistenza” (così i più prestigiosi meridionalisti). I PUNTI FERMI DELL’ ARCIVESCOVO.differenziata, come proposta, ”lacera il senso dello Stato”, cancella d’un ...