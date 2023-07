Consiglio Figc lunedì 24 luglio | al vaglio domande integrazione organici Serie B e Serie C

28 luglio (stabilirà graduatoria ripescaggi) Tar del Lazio 2 agosto (discuterà ricorsi)di Stato 29 agosto (si saprà in via definitiva chi è dentro o fuori) Gli scenari ......eventualmente anche aldi Stato . Serie B, le date da segnare in rosso 19 luglio " Il Direttivo della Lega B valuta le domande per riammissioni e ripescaggi e poi le inoltra allaA un mese esatto dalla vittoria sul campo dei blucelesti contro il Foggia nella finale dei Play Off e a dieci giorni dalla decisione delFederale dellache aveva ammesso il Lecco alla ...

Lunedì 24 luglio la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all ... FIGC

Il prossimo consiglio della Figc del 28 luglio varerà la graduatoria per stabilire chi avrà diritto a giocare nei due tornei. I club esclusi potranno appellarsi al Tar, udienza il 2 agosto, e in ...La sentenza del Collegio di Garanzia del CONI ha rimischiato nuovamente le carte per quanto riguarda le ammissioni ai prossimi campionati di Serie B e C. Se per la Reggina e Siena è arrivato un altro ...