Confermato l' ergastolo a Matteo Messina Denaro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) AGI -per. Il boss è stato condannato perché accusato di essere uno dei mandanti delle stragi del '92. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise D'Appello di Caltanissetta presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo, dopo circa sei ore di camera di consiglio. La Corte, nel giorno del 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, ha così accolto la richiesta avanzata dal procuratore generale Antonino Patti, che al termine della sua requisitoria aveva chiesto per l'ex superlatitante la conferma della condanna di primo grado, emessa il 21 ottobre 2020, quandoera ancora latitante. In aula oltre al Pg Patti, erano presenti i sostituti procuratori Fabiola Furnari e Gaetano Bono oltre che il legale d'ufficio del ...

Confermato ergastolo a Matteo Messina Denaro per le stragi 1992 nel giorno di Paolo Borsellino e Via D'Amelio Virgilio Notizie

