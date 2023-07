Confermata la confisca del patrimonio dei Pellini | la rete politica Per | “Siamo soddisfatti | saremo accanto agli ambientalisti”

(Di mercoledì 19 luglio 2023)deldei. Il movimento politico “Per le persone e la comunità” si è schierato sin da subito al fianco delle associazioni ambientaliste: “presenti anche nelle prossime tappe dell’iter giudiziario” «LaPER esprime piena soddisfazione per la decisione della Corte d’appello di Napoli (ottava sezione, collegio presieduto da Rosa Maria Caturano) che ha respinto l’istanza presentata dai difensori dai fratelliche chiedevano di dichiarare inefficace ladei beni per un valore di circa 200 milioni di euro. Ladunque è salva». Questa la nota diffusa da “Per le persone e la comunità“, il neo movimento politico che ha presenziato lo scorso 13 luglio al sit-in organizzato ...

