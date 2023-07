Confartigianato Stop volo Pescara Milano Linate | urge soluzione

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 19 luglio 2023)Imprese Abruzzo esprime forte preoccupazione in merito alla cancellazione, paventata da Ita Airways, del collegamento aereo diretto tra. “Se la decisione di cancellare talea partire dal 3 agosto venisse confermata – affermano i referenti della Federazione regionale – si tratterebbe di un duro colpo per gli imprenditori e per gli artigiani abruzzesi, che fino ad oggi avevano potuto contare su un collegamento rapido ed efficiente con la capitale finanziaria ed economica del Paese”. Nelle settimane passate si è tenuto un incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale alle Attività produttive, Daniele D’Amario, il presidente di Saga, Vittorio Catone e l’amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, con l’obiettivo dichiarato di ...