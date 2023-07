Condono fiscale | Salvini annuncia uno storno dei debiti fino a 30mila euro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In merito alhato l’intenzione di introdurre unodeia €30.000. Ilè uno strumento con il quale il governo dà la possibilità ai cittadini debitori di stralciare le cartelle, accedendo alla cancellazione automatica deientro un certo valore.– Ilovetrading.itDi recente, Matteoha proposto una grande e definitiva paceche permetterebbe di dire addio aia €30.000. Secondo il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, questa soluzione sarebbe necessaria per stabilire una definitiva pace ...

... l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e la Pacepromessa dal vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. "Noi abbiamo contato già dodici forme diverse di, ...... l'uscita di Salvini su un ennesimopiù o meno tombale non poteva non suscitare reazioni. La questione italiana è rappresentata da una sorta di bipolarismo psichiatrico: la pressione...'Siamo stati i primi a parlarne, e a spiegare che la paceè diversa dal. Si tratta di aiutare chi non ha potuto pagare causa Covid e crisi e di prevedere quindi la possibilità di ...

Pace fiscale, chi vuole il condono e chi no (e come sarà): lo scontro Salvini-Ruffini punto per punto Corriere della Sera

«Non ci sarà alcun condono». La pace fiscale consentirà a tutti di «fare il proprio dovere» ma in maniera «prevedibile»: con il concordato preventivo biennale «condividi prima quanto dovrai pagare per ...Matteo Salvini contro l'Agenzia delle Entrate sulla rottamazione delle cartelle esattoriali e il contrasto all'evasione fiscale.