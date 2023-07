Condono fiscale | l’annuncio appena arrivato farà contenti milioni di italiani

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Matteo Salvini ritorna a parlare di pace, tra l’entusiasmo di alcuni contribuenti e le critiche dell’opposizione. Cosa propone? Nei giorni scorsi, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato la necessità di una riforma rivolta ai contribuenti in debito con il Fisco, che sono “tartassati” da anni dall’Agenzia delle Entrate. La proposta di Salvini sulla pace(ilovetrading.it) – Foto TwitterMa cosa si intende per pace? Si tratta di una serie di iniziative dirette a risolvere o a sanare i contenziosi fiscali oppure ad incentivare i cittadini a correggere situazioni di evasione. In pratica, si concede ai debitori la facoltà di mettersi in regola, versando una cifra forfettaria oppure un importo ridotto rispetto all’ammontare dei propri debiti. Grazie alla pace, dunque, i ...

... 'È una proposta di Forza Italia presentata nella scorsa legislatura e non è affatto unperché dobbiamo rispettare coloro che pagano le tasse regolarmente . La paceè ...Tajani: 'Non si tratta di un, al quale siamo contrari per rispetto a chi paga le tasse'"La pacee' una proposta di Forza Italia fin dalla scorsa legislatura. Non si tratta di un, al quale siamo contrari per rispetto a chi paga le tasse. Si tratta di una sorta di concordato con ...

Per Elly Schlein la “pace fiscale” di Salvini è un condono, la ministra Santanchè deve dimettersi, il ddl Nordio sulla Giustizia è “una montagna che ha partorito un topolino”, la condanna di Patrick Z ...Il vicepremier Matteo Salvini non arretra sulla pace fiscale e rilancia un nuovo ‘saldo e stralcio’, per le cartelle fino a 30mila ...