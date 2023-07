Condividere per disintossicare l’ambiente | come funziona NetZeroCities

Leggi su sbircialanotizia

La piattaforma made in Europe per raggiungere, insieme, la neutralità climatica È stata rilasciata, una nuova piattaforma progettata in Europa per consentire alle città di connettersi tra loro, consultare gli esperti di neutralità climatica ed accedere a soluzioni online che riducano le emissioni nocive. La piattaforma è stata sviluppata nell'ambito del progetto europeo "100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030?, la cosiddetta "Missione per le città". Le città europee sono state invitate a manifestare il proprio interesse al progetto a novembre 2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato il 31 gennaio 2022. In una prima fase, ciascuna manifestazione di interesse è stata valutata da esperti indipendenti, poi la Commissione ha applicato ulteriori criteri per garantire l'equa distribuzione geografica.