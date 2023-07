Condanna Zaki | sarà rilasciato domani mattina alle 8

aveva già scontato un anno e 10 mesi di carcere e con laavrebbe dovuto scontare un altro anno e 2 mesi. Dopo lamartedì era stato portato in un commissariato di polizia a ...Ad annunciarlo è la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio in cui commenta la decisione del Presidente egiziano, Al Sisi, di graziare Patrick, in seguito allaa 3 anni di carcere ......a tre anni di carcere per 'diffusione di notizie false'. La sentenza è emessa dal Tribunale egiziano per i reati contro la sicurezza di Mansura. Al termine della lettura della sentenza...

Patrick Zaki condannato a tre anni, i legali: 'Lottiamo per il rilascio' - Medio Oriente - Ansa.it Agenzia ANSA

La buona notizia, attesa da anni, oscura le polemiche sui rapporti tra governo e magistrati. L’esito legittima il peso politico dell’Italia nel Mediterraneo ...Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazie a Patrick Zaki, il giovane attivista che solo ieri era stato condannato in via definitiva a tre anni di carcere.