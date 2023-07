Concorso Università di Modena | 4 Posti da Ricercatore

(Di mercoledì 19 luglio 2023)Pubblico per la copertura di 4dia tempo determinato, per vari Dipartimenti si comunica che l’Universita’ degli studi die Reggio Emilia ha indetto 4 procedure per la copertura dei seguentidiuniversitario a tempo determinato in tenure track (RTT): Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari», Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalita' di presentazione delle domande e della relativa documentazione e' liberamente accessibile presso albo on-line di Ateneo all'indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo e sul web server di Ateneo all'indirizzo: ...

Lo spunto delesterno, ovviamente, viene preso per attaccare il ministro Nordio, perché ... Oppure se un conto sono le norme scritte, quelle che si studiano all', e un conto l'...... nell'ambito del PNRR, iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 'Borse di studio per l'accesso all'' della Missione 4, Componente 1. Il bando e ulteriori informazioni sulal ...... con il 50% del personale che viene preso tramitee il restante dalle graduatorie delle ...e Ricerca 2019/21, accolto positivamente da una buona parte dei sindacati, ma non ...