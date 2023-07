Concorso AUSL di Teramo | Vari Posti da Collaboratore Informatico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 19 luglio 2023)pubblico, per la copertura didatecnico, a tempo indeterminato, per ledi, Avezzano, Sulmona, L’Aquila In esecuzione della n. 1168 del 23 giugno 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di collaboratori tecnici professionali informatici –area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le seguenti esigenze delle Aziende USL die Avezzano Sulmona L’Aquila. Bando diIl testo integrale del bando e' acquisibile nell'apposita sezione del sito web aziendale: ...