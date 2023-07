“Con le bollette di gas e luce la fregatura è sempre dietro l’angolo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La liberalizzazione del mercato dell’energia sta innescando forti meccanismi di concorrenza. Purtroppo alcuni fornitori, o nella maggior parte dei casi le agenzie di vendita che operano per loro conto, stanno approfittando della situazione per acquisire clienti tramite comportamenti che per Adiconsum Bergamo non sono del tutto trasparenti e legali. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, le truffee gas non colpiscono solo gli anziani. Anche perché le modalità con cui i raggiri possono avvenire sono tante, dai falsi rappresentanti che si presentano alle porte delle abitazioni, alle truffe per mail, fino ad arrivare a call center più o meno diretti dagli stessi gestori di energia che attuano pratiche non proprio morali. “Le vittime sonoi consumatori – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, ingannati da informazioni omesse o ...