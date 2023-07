Con la nuova Opel Astra piacere di guida e sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’attuale generazione dinon lascia il segno solo per il suo design e per le tecnologie top di gamma, ma anche per l’ampio portafoglio di propulsori ad alta efficienza. LaElectric ora è disponibile come variante a zero emissioni locali, indicata per l’uso quotidiano. Questo significa che i clienti diora possono scegliere tra più alternative rispetto a qualsiasi altro modello caratterizzato dal celebre “Blitz”. Allo stesso tempo, conElectric,sta compiendo un altro grande passo avanti per divenire un brand totalmente elettrico in Europa a partire dal 2028. LaElectric garantisce ...