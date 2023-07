Con Kia EV9 gli opposti si uniscono | ecco perché

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Citofonare Kia EV9 per capire come la Casa coreana ha tradotto, con questa nuova vettura, la sua personalissima filosofia degli “opposited united”

Dopo il successo delle prime due tappe di Lido di Camaiore e Rapallo, prosegue ilSustainability Tour a Lignano Sabbiadoro, dove si potrà scoprire in anteprimaEV9 e toccaremano tutte le ...Il gruppo Hyundai -ha targato 106.605 vetture, il 4,8% in più nel confronto annuo,un +4,2% per il marchio Hyundai e un +5,4% per la. Bene Toyota,81.607 immatricolazioni e un +11,3% ...Stando alle prime ricostruzioni, i due mezzi entrati in collisione sarebbero unaPicanto e uno ... Immediatamente sono stati allertati i soccorsi,il 118 che è intervenuto sul luogo dell'...

Si può cercare, e soprattutto, trovare in un Suv di dimensioni importanti: 5, 01 di lunghezza, largo 1,98, alto 1,75 e con un passo che arriva a 3 metri e dieci centimetri, pronto ad ospitare sei o ...Archiviato con soddisfazione il primo semestre del 2023, nel quale ha consegnato 1,58 milioni di auto su scala mondiale (+ 11% rispetto al 2022), di cui 25.294 in Italia (+ 16,4%), Kia è pronta a ...