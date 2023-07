Comune chiuso e medico non può assistere i pazienti | la denuncia della minoranza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ una vergogna. Far trovare chiusa, e non è la prima volta, la struttura comunale nella quale la dott.ssa Pinto svolge l’attività didi base per gli assistiti di Ceppaloni non ha precedenti”. Così in una nota i consiglieri comunali di opposizione di Ceppaloni Ettore De Blasio, Emanuela Barone, Bruno Mazzone e Clorindo Tranfa. “Metteremo in campo tutte le iniziative di nostra competenza affinché la dott.ssa Pinto non vada via, perché costretta, da Ceppaloni obbligando poi i nostri concittadini ad andare a San Leucio”, proseguono i consiglieri del gruppo Uniti per Ceppaloni. “Non vorremmo che ci sia una chiara strategia dietro questo ostruzionismo dell’amministrazione Cataudo. Speriamo almeno che il vicesindaco e l’assessore di Ceppaloni escano dal mutismo e su questo tema dicano qualcosa a difesa degli assistiti di Ceppaloni”, ...