Compiuto l’ultimo passo prima della beta One UI 6 0 su Samsung Galaxy S23

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ci siamo praticamente: questa volta laOne UI 6.0 è davvero dietro l’angolo per iS23. Ne è assolutamente convinto l’autorevole informatore Tarun Vats che porta con sé le prove dell’imminente rilascio proprio in queste ore, attraverso il suo profilo Twitter (cinguettio social al termine dell’articolo). Che la finestra temporale per il primo rilascioOne UI 6.0 pubblica fosse quello dell’ultima parte di luglio era già risaputo. Poi tutti i recenti avvistamenti del device con a bordo il firmware di test hanno dato ulteriore confermasituazione. Ora Tarun conferma che sui server è stato avvistato un nuovo pacchetto software con l’ultima interfaccia personalizzatae naturalmente Android 14. Il firmware è siglato come ZWGA e ...