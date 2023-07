(Di mercoledì 19 luglio 2023)non si butta via niente, da bravi: comunisti consumisti sì, ma senza sprechi, siano salamelle, tortellini o stagionate militanti. Unisci i puntini: PD –di Rimini –antico in tinozza: che cosa apparirà? Chiara Ferragni. La riva sinistra, che poi è una deriva, del partito si tinge di strazio:suddetta kermesse, banditi, per cautelari ragioni, i vari stand di Bibbiano ed altre intraprese, potrà capitare anche a voi di vedere una “storica militante”, così la definiscono, immergersi in un catino e, tra scricchiolanti pose lascive, restare inponi e: mo’ brava, bojadè. Evidentemente la rassegna vacanziera principe del Partito Comunista Italiano ...

No: dovevo salire sulla bilancia " al solito, solo con gli" e mia madre doveva farmi un video ... All'inizio non riuscivo a mangiare insieme ai mieidi classe. La mia fortuna sono stati ...Mare cristallino, in superficie. Ma nei fondali c'è di tutto:, costumi, vecchie maschere da sub, residui di cantieri edili come tubi dalmine, ferro, una ...è alla continua ricerca di nuovi...... "Ogni tanto è bello sacrificare l'individualismo dell'atletica per condividere con idi ... "Il giorno della gara indosso sempre un paio dirossi che, a giudicare dai risultati, mi stanno ...

Compagni, slip e reggiseno: spogliarello Pd alla festa dell’Unità Nicola Porro

La caccia ai rifiuti anche quest’anno si è svolta del Golfo di Mondello, tra il molo di Punta Celesi e il porticciolo della borgata marinara.Ecco i "trofei" raccolti dal centinaio di volontari – per acqua e lungo la battigia – che hanno partecipato, ieri pomeriggio, alla seconda edizione di “Underwater cleaning ‘23”, la caccia ai rifiuti c ...