Commemorazione via d' Amelio | il giorno di Borsellino senza tensioni a Palermo

La7.it - "Basta polemiche che fanno solo il gioco della mafia", ripete la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il giorno delle commemorazioni a Palermo della strage diD'Amelio 31 anni fa. ...Nessun cronista allain caserma, dove prima la stampa era stata invitata. Il dietro front improvviso che ... come ogni anno, all'evento del pomeriggio inD'Amelio, nell'ambito della ...Trentuno anni fa Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina persero la vita per mano della mafia, inD'Amelio, insieme a Paolo Borsellino. Oggi più ...

Strage di via D'Amelio: la commemorazione nel parco intitolato a ... LA NAZIONE

"Quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpita, una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di contestazion ...(LaPresse) A Palermo prosegue la commemorazione per i 31 anni della strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, che costò la vita al magistrato Paolo ...