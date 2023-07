Come reimpostare i rapporti tra Europa e America Latina secondo il governo Meloni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Un’occasione per interrogarci su cosa non abbia funzionato, su cosa può funzionare meglio”. Questo, in sintesi, il-pensiero suitra Unione europea e Latino, dopo il recente vertice Ue-Celac di Bruxelles che ha messo in luce sia gli obiettivi programmatici,l’accordo modernizzato con il Cile, gli sforzi della Commissione per un’intesa con il Messico, con i Paesi del Mercosur (ma a patto “che sia davvero vantaggiosa per entrambi”), sia la visione che serve alle due sponde dell’Atlantico, passaggio su cui il presidente del Consiglio ha dato la sua linea. Dialogo In primis spicca un’iniziativa che cade in un momento in cui,l’aria, serve il dialogo,occasione di confronto grazie ad un approccio pragmatico e non ideologico (“cooperativo e non ...