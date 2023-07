Come e quando fanno pipì i ciclisti al Tour de France? Decide la maglia gialla per tutti

...primo atto, ha messo in sicurezza il carcere ostativo , sotto la cui guida i risultati, in ... Al suo ministro della giustizia Meloni contesta di aver dato risposte 'da magistrato'invece ' ...... vuol dire chesai di essere in onda dici una cosa e poi parli alle spalle . Un telecronista in diretta deve avere sempre un contegno, sono indignata"donna osportiva "Sotto tutti ......che nella serata di ieri un uomo peruviano aveva indicato un laghetto nei pressi del parcoil ... l'uomo avrebbe tenuto nascosto l'accaduto fino alla serata di ieri ,ha contattato il 112 ...

Ultimo a San Siro: 23 motivi, come i concerti negli stadi, per cui la ... Radio Italia

Alcuni consigli utili per sopravvivere all’afa senza prosciugarsi economicamente. Dalle buone abitudini a come sfruttare le correnti ...Quando dura un colpo di calore improvviso Ecco quando preoccuparsi e cosa fare. ll colpo di calore improvviso è una gravissima condizione legata al calore esterno e la conseguenza è un aumento della ...