Colpita la base russa di Kirovsky | in Crimea | video

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ecco ilche racconta il momento dell'esplosione nel deposito munizioni della, in. Laè statada missili ucraini a lungo raggio. Per la violenza dell'esplosione diversi villaggi e gli abitanti della zona sono stati evacuati con dei pullman. Non ci sarebbero feriti. I media russi parlano invece di bombardamento su una discarica di rifiuti

Ucraina news oggi, colpita base militare russa in Crimea. Esplosioni ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Kiev, 19 luglio 2023 – Crimea ancora al centro della guerra tra Ucraina e Russia. L'autostrada Tavrida che collega il ponte di Crimea della città portuale di Kerch nel Mar d'Azov con Sebastopoli sulla ...Crimea sotto attacco per la seconda notte, dopo lo stop russo all’accordo sul grano. Secondo i media ucraini, sarebbero 2mila le persone costrette all’evacuazione, a causa degli incendi che hanno ...