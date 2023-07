Colosimo | la lotta alla mafia si fa tagliando la cassa ai boss | il concorso esterno non sarà toccato

PALERMO - Laalla mafia si fa "proprio con eventi come questi, partendo dalle più giovani generazioni, ... Così la presidente della Commissione antimafia Chiara. col3/tvi/gtr Condividi ...... le urla, non invece, come è, un atto non consensuale, che può svolgersi in silenzio, senza, ... Articoli più letti Annalisa: "Ho baciato una donna, sono una persona libera" di Valentina..., 'cercheremo verità, concorso esterno intoccabile' "Il concorso esterno per reati di mafia è intoccabile ed è un perno fondamentale dellaa Cosa nostra, oltre al fatto che rende la ...

Colosimo “La lotta alla mafia si fa tagliando la cassa” Tiscali Notizie

PALERMO (ITALPRESS) - La lotta alla mafia si fa “proprio con eventi come questi ... Così la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo. col3/tvi/gtr ...La presidente della commissione Antimafia parla con LiveSicilia e dice la sua sull'ipotesi di modifica del reato di concorso esterno ...