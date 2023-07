Otto persone sono morte in unofrontale tra un autobus e un tir nel dipartimento di La Guajira, nel nord della. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega la capitale del ...Grace è una psichiatra e viene contattata da una donna che vive in una fattoria in, ... Lodi opinioni è uno dei temi del film In the Fire . Mi sembra ci sia un legame con l'esperienza ......implicito messaggio per il Sinodo di ottobre dove già si sta profilando all'orizzonte uno... dall'argentino Angel Sixto Rossi di Cordoba, Luis Rueda Aparicio di Bogotà in, dal polacco ...

Colombia, scontro tra bus e tir: almeno 8 morti e 9 feriti La Prealpina

Otto persone sono morte in uno scontro frontale tra un autobus e un tir nel dipartimento di La Guajira, nel nord della Colombia. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto sulla strada ch ...BRUXELLES – Il vertice che doveva segnare una nuova fase dei rapporti tra Europa e America latina si è trasformato in uno scontro sull’Ucraina. Con il Nicaragua in prima fila a contestare la linea ant ...