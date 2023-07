Colloquio Zuppi-Biden | discusso il rientro dei bambini in Ucraina

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Come anticipato lunedì 17 luglio dalla Santa Sede, su richiesta di Papa Francesco il cardinale Matteoha incontrato Joe, presidente degli Stati Uniti, per discutere a proposito delle conseguenze umanitarie causate dal conflitto in. L’argomento principale delè stata la deportazione deiucraini, ma è stato approfondito anche il tema L'articolo proviene da Il Difforme.

2023 - 07 - 19 06:35:15 Biden a: "Spero che il Papa prosegua nel suo ministero" Nel lorooggi alla Casa Bianca, Joe Biden ha espresso al cardinale Matteo, inviato del Vaticano ......dei bambini ucraini 'deportati con la forza' in Russia è stata tra i temi principali dela Washington tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cardinale Matteo Maria, ...... in una nota ufficiale, ha riassunto ilavuto dal presidente Biden con l'inviato del Papa per "allentare le tensioni" del conflitto in Ucraina, il cardinale Matteo Maria, arcivescovo ...

Zuppi due ore a colloquio con Biden alla Casa Bianca Avvenire

WASHINGTON Ha varcato l'ingresso della Casa Bianca con il fare umile di sempre, per «ascoltare e farsi ascoltare, per cercare soluzioni». La speranza del resto è ...L’analisi di Gianfranco D’Anna Due ore di colloquio alla Casa Bianca fra il presidente Joe Biden e il cardinale Matteo Zuppi. Un tempo riservato solo ai capi di Stato e di governo. Valutazioni e ...