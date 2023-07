Colidio | l’Inter lo vende al River Plate | avrà anche una clausola top!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tutto fatto per il passaggio di Facundodalal. L'attaccante argentino si trasferirà ai campioni d'Argentina per cinque milioni di euro TUTTO FATTO ? Accordo tra Inter eper. I nerazzurri hanno chiuso per cinque milioni di euro, nelle prossime ore il 23enne si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con il club fresco campione d'Argentina. Come riferisce Olé, decisivi i contatti con Martin Demichelis, allenatore dei Millonarios e Leonardio Ponzio, segretario tecnico del club. Per blindare il ragazzo, ilmetteràunarescissoria da 25 milioni di euro, che salirà a 30 negli ultimi giorni del mercato argentino.