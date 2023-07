CM com – Sampdoria | attesa per il ricorso di Ferrero | paura di una sospensiva | Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) 2023-07-19 09:46:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Parallelamente alla questione campo, c’è la situazione Massimoad impegnare la. L’ex proprietario, infatti, nonostante le frasi da lui stesso pronunciate (“Ho venduto la, non ho voluto niente” etc etc) si sta comportando in maniera diversa da quanto annunciato. Nei giorni scorsi, come noto, il Viperetta ha infatti presentato uncontro Radrizzani e Manfredi. L’udienza al Tribunale delle Imprese è stata programmata il 25 luglio, davanti al giudice Paolo Gibelli, e secondo Il Secolo XIX sarebbe uno scenario da non sottovalutare. Stando al quotidiano, che sostiene di essere stato truffato, sarebbe pronto a dare battaglia e ...