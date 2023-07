Clooney affitta villa Oleandra | ecco la cifra monstre per la vista sul lago

Ed è proprio dai suoi eredi che Georgeacquista Villa Oleandra nel 2002 per 10 milioni di euro (oggi è valutata dieci volte questa cifra). Un amore, quello del divo per il lago di Como, che ...Ed è proprio dai suoi eredi che Georgeacquista Villa Oleandra nel 2002 per 10 milioni di euro (oggi è valutata dieci volte questa cifra). Un amore, quello del divo per il lago di Como, che ...

E a meno che George non abbia intenzione di sposare nuovamente Amal sulle rive del lago di Como, l'idea che la villa possa essere affittata per matrimoni ed eventi è diventata concreta. Amal e George ...In attesa delle conferme, sembra però che le voci siano veritiere: celebri wedding planner sono stati avvistati nella villa dell'attore, a Laglio. Forse che George e Amal mettono davvero a disposizion ...