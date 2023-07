Claudio Baglioni | le nuove date indoor di aTUTTOCUORE

(Di mercoledì 19 luglio 2023), dopo gli spettacolari maxieventi dal vivo, da gennaio 2024 porteràanche nelle maggiori arened’Italia. Il debutto sarà il 18 gennaio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per poi proseguire con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (20 gennaio), al Pala Alpitour di Torino (25 gennaio), alla Arena Spettacoli PadovaFiere di Padova (29 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8 febbraio) e al Pala Sele di Eboli (13 febbraio).sarà uno show fortemente innovativo, travolgente, grandioso, che affascinerà il pubblico, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le ...

dopo gli spettacolari maxieventi dal vivo, nei grandi spazi a cielo aperto, da gennaio 2024 porterà 'aTUTTOCUORE' anche nelle maggiori arene indoor d'Italia, tra cui il Pala Alpitour ...

