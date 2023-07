Classifica Tour de France 2023 | Vingegaard tiranneggia | Pogacar a 7’35” | tutti gli altri sopra i 10?!

Crollo di Pogacar, che arriva con un ritardo di quasi 8 minuti: Vingegaard sempre più padrone della Grande Boucle2023: cosa c'è da sapere CLASSIFICHE PERCORSO STARTLIST E FAVORITI STORIA E ...Le classifiche delde France 2023 aggiornate dopo la diciassettesima tappa, la Saint - Gervais Mont Blanc - ... ORDINE DI ARRIVO 17TAPPA MAGLIA GI ALL A (GENERALE) Jonas Vingegaard (JUMBO ...I risultati e ladella diciassettesima tappa delde France 2023: ecco di seguito l'ordine di arrivo della frazione odierna, la tappa regina della Grande Boucle da Saint - Gervais Mont Blanc - ...

Tour de France, la 16^ tappa a cronometro in diretta live Sky Sport

Gran soddisfazione per il giovane austriaco della AG2R, che sta correndo un ottimo Tour de France e notizia positiva per Giulio Ciccone, visto che il cannibale in giallo non si porterà a casa i 40 ...Tour e tappa ipotecati sull'ultima salita di giornata, il Col de la Loze con lo sloveno che si è staccato dal rivale danese ai -14,4 km dal traguardo. Corsa e classifica Nella generale ora Pogacar ha ...