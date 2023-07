Civitavecchia | il “regalo” di Salvini | in arrivo 390 unità nella Guardia Costiera

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 luglio 2023)– In390. E’ questo il “” di compleanno del vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo, che lo ha annunciato alla festa per i 158 anni delle Capitanerie di Porto (leggi qui). Presto dunque altre donne e uomini indosseranno la divisa bianco-rossa e saliranno in nave, con il compito di garantire la sicurezza delle coste italiane. “Voglio ringraziare i nostri 11mila donne e uomini che, ogni giorno, lavorano per la sicurezza dell’Italia. Non si domandano nemmeno quanto sia pericoloso fare qualcosa, lo fanno e basta. Giù il cappello” ha detto, sottolineando come “questa dovrebbe essere una serata trasmessa a reti unificate per chiudere le polemiche ...