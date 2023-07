Civitavecchia avrà la radioterapia oncologica | svolta per centinaia di malati

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 luglio 2023)– “Trovo simbolico l’investimento sulla. E’ qualcosa di cui vado particolarmente orgoglioso, si tratta di investimenti per prevenire disagi a pazienti con patologie più sensibili ed evitare che debbano fare i chilometri per arrivare fino a Roma”. Con queste parole il presidente della Giunta regionale del Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato il servizio diall’ospedale San Paolo di, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Piano investimenti in edilizia sanitaria (leggi qui). Si tratta effettivamente di unaper i cittadini diche, ad oggi, non solo devono sopportare il peso della malattia ma anche quello di dover percorrere chilometri su ...