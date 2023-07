“Città 30” | 3 italiani su 4 favorevoli al limite di velocità

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 1° luglio, Bologna è diventato ufficialmente il primo capoluogo italiano “30”, introducendo ildi 30 km/h nella maggior parte delle strade urbane, ad eccezione delle strade a scorrimento veloce. Anche a Milano da qualche anno si è provveduto all’esperimento su alcune grandi vie cittadine. A livello nazionale, quasi 3su 4 si dichiaranoa questo provvedimento, con qualche distinzione tra chi lo estenderebbe in qualsiasi zona dellee chi lorebbe solo in alcune aree. Secondo l’opinione di quasi un terzo della popolazione italiana, l’introduzione deldi 30 km/h dovrebbe essere adottato indistintamente in tutte ledella penisola. Un provvedimento, dunque, ...