Ciro Immobile verso l’addio alla Lazio | andrà in Arabia Saudita?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 luglio 2023)continua a far parlare di sé nel ritiro della suaad Auronzo di Cadore, sulle Dolomiti bellunesi. In casa biancoceleste tutti attendono risposte certe sul futuro del capitano. La questione non è da poco perché il bomber sembra stia per lasciare il club di Claudio Lotito. E persino l’Italia. Per l”altra’ squadra di Roma sarebbe un problema. Negli ultimi giorniè finito al centro di numerose voci di mercato che, neanche a dirlo, provengono dricchissima. Dopo aver strappato ai capitolini Milinkovic-Savic, i sauditi ci provano anche con l’attaccante. Due le offerte indirizzate a, da Al Wheda e Al Shabab, entrambe da 35 milioni a stagione per due anni. Ma non basta, naturalmente, perché ci sarebbe ...