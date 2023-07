Ciriani | Concessione grazia a Zaki è successo di Italia intera | lo aspettiamo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 "In attesa dell'ufficializzazione" della notizia dellaconcessa dal presidente egiziano al Sisi a Patrick, "mi aggiungo ai sentimenti di felicità e sollievo espressi da quest'Aula e da tutti i gruppi parlamentari. Si tratta del ritorno a casa di un ragazzo a cui tutti abbiamo tenuto ed è undel governo, ma anche di tutti i governi precedenti" e dell'e del Paese intero.presto, se lo vorrà, Patrickin". Lo ha detto intervenendo nell'Aula del Senato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha privilegiato il loop floscio della benevola informativa che la ministra sta facendo alla Verità. La narrazione di Fratelli d'Italia è quella di una gentile informativa fatta dalla ministra alle opposizioni. "Non era tenuta", ha sostenuto. E il presidente del Senato Ignazio La Russa ha

