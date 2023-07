(Di mercoledì 19 luglio 2023) San Felice– Si è conclusa con il concertodila kermesse “d@”, progetto che ha consentito di unire sport e musica in un’ottica di valorizzazione del territorio a 360 gradi. L’iniziativa, organizzata dal Comune di San Felicee dalla Pro Loco, è stata resa possibile dal finanziamento concesso dalla Regione Lazio, che ha ritenuto meritevole di contributo il progetto presentato dall’Ente. Il programma ha visto protagonisti gli sport da spiaggia, in primis il beach volley e non solo, e la musica. Gli appuntamenti sportivi si sono protratti dal 1° al 9 di luglio. Dopo la finale del circuito B1 di beach volley, che ha attirato numerosi appassionati e curiosi, è stato dato spazio ad ...

“Circeo, Estate d@mare” si conclude sulle note di Ennio Morricone Il Faro online

San Felice Circeo – Si è conclusa con il concerto sulle note di Ennio Morricone la kermesse "Circeo, Estate d@mare", progetto che ha consentito di unire sport e musica in un'ottica di valorizzazione d