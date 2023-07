(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Prima cosa300nei prossimi anni, ingegneri e gente tecnica, è un discorso che radici lontane, poi è impossibile andare avanti con la contrattualistica attuale, chiedo un altro tipo di modello: se uno è bravo va avanti e la banca gli da' il mutuo anche se ha contratto a tempo determinato", insomma "non capisco perché non vogliamo investire sui giovani". A scandirlo è stato l'ad di Leonardo, Roberto, intervenendo all'evento 'Italia, Europa, Mediterraneo' promosso questo pomeriggio a Roma, dalla Fondazione MedOr presieduta da Marco Minniti è lanciata da Leonardo. “C'è stata una miopia" nelle scelte del Paese, nello sviluppo dell'Italia, ma anche da parte delle imprese, perché “abbiamo cercato di risparmiare la fatica” - abbiamo perso i computer, eliminato il ...

più servizi per accompagnare e sostenere i pazienti che invecchiano con l'HIV". Cascio, ... inoltre, Teresa Bini , Malattie infettive, Ospedale San Paolo, Milano; Antonella, ...... Roberto, che aveva più volte annunciato il lancio del bando. Poi c'è stata la crisi di ... Si tratta di risorse chea implementare la rete di impianti per sostenere la diffusione delle ...Il Presidente di Confindustria si è espresso anche favorevolmente alla nomina dia ... perché hanno già dimostrato che non funzionano, perché se ci viene detto cheper l'impiego ...

Cingolani: "Servono 300 mila figure Stem e nuovi contratti" Adnkronos

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Prima cosa servono 300mila Stem nei prossimi anni, ingegneri e gente tecnica, è un discorso che radici lontane, poi è impossibile andare avanti con la contrattualistica at ...ALESSANDRIA - Grande partecipazione di pubblico oggi pomeriggio - venerdì - per l’incontro con Roberto Cingolani, fisico, ex ministro del governo Draghi e attuale amministratore delegato di Leonardo, ...