Cinema | Anica contro le molestie sul lavoro | adesione alla Carta di comportamento etico

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella giornata del 18 luglio, nella sede dell’associazione Nazionale Industrietografiche Audiovisive Digitali () è andato in scena l’in“Dalle parole ai fatti. Una cassetta per gli attrezzi per la parità e la sicurezza nei luoghi di”. Proprio durante questo evento,ha annunciato di aver aderitodiper il L'articolo proviene da Il Difforme.