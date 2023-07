Chiara Ferragni | ispezioni nelle società da Antitrust e Guardia di Finanza | cosa sta succedendo

Guai perL' Antitrust ha esteso alle società Fenice e TBS Crew , riconducibili all'imprenditrice digitale, il procedimento avviato nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per pratica ...Torna alla ribalta il " caso del pandoro Balocco " legato all'iniziativa benefica natalizia dello storico brand, legata al nome di. L'istruttoria, partita lo scorso 14 giugno, ha acceso un faro sul caso (dopo che Selvaggia Lucarelli ha fatto notare sia sui suoi social che sul quotidiano Domani diverse ...Un pandoro stopposo, che va di traverso, quello prodotto da Balocco in collaborazione con. L'Antitrust, che già aveva aperto un' istruttoria nei confronti dell'azienda dolciaria per pratica commerciale scorretta, ha coinvolto nel procedimento anche le società Fenice e TBS ...

Chiara Ferragni mostra la nuova casa: il bagno sarà a effetto marmo con una enorme doccia Stile e Trend Fanpage

L’Antitrust ha esteso il procedimento nei confronti di Balocco alla Fenice e TBS Crew della Ferragni per pratica commerciale scorretta.Il procedimento per pratica commerciale scorretta avviato lo scorso giugno nei confronti di Balocco Industria Dolciaria è stato esteso anche a ...