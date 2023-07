Chiara Ferragni e la nuova villa | ecco il bagno padronale Follower senza parole | ' È più grande di casa mia'

Continuano i lavori nella nuova casa dei Ferragnez e a mostrare i progressi è la stessa. Lei e Fedez hanno annunciato, due anni fa, di aver comprato una casa , non lontano da quella in cui oggi vivono in affitto, e di voler lavorare alla sua realizzazione passo per passo ...Pandoro Balocco -(ancora) nel mirino dell'Antitrust: le aziende dell'influencer perquisite(di nuovo) nei guai. Sì perchè l'Antitrust, che già aveva aperto un'istruttoria nei confronti dell'azienda dolciaria Balocco (che ha collaborato con l'influencer per un pandoro con il ...L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di estendere il procedimento avviato già contro la Balocco , verso le società Fenice e TBS Crew, entrambi riconducibili a. L' Antitrust procede per una pratica commerciale scorretta in relazione all'iniziativa commerciale denominatae Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di ...

Chiara Ferragni mostra la nuova casa: il bagno sarà a effetto marmo con una enorme doccia Stile e Trend Fanpage

La nuova casa dei Ferragnez è quasi pronta. La coppia presto lascerà il suo attuale appartamento a City Life per trasferirsi, senza cambiare quartiere, in un altro dei lussuosi palazzi della zona.L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha esteso alle società Fenice e TBS Crew il procedimento avviato nei confronti dell’industria dolciaria Balocco per “pratica commerciale scorretta” ...