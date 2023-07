Chi è Xavier Mortimer? Alla scoperta del mago più virale del web

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tutti sono affascinati dmagia. Veder apparire cose dal nulla o vedere lievitare gli oggetti è sempre un’esperienza incredibilmente eccitante, anche sapendo chebase di tutto quello che vediamo c’è un trucco. Nel 2020, quando la pandemia di Covid aveva cominciato a invadere la nostra vita di tutti i giorni, un certoè apparso improvvisamente sui social media, conquistando internet con le sue incredibili illusioni e le sue sorprendenti capacità magiche. Dall’essere tagliato a metà, al togliersi la testa dalle spalle, fino a far apparire vino e formaggio dal nulla,ha portato l’arte delle illusioni magiche a un livello superiore. È un comico, illusionista, ballerino e compositore di 41 anni che dimostra che seguendo i propri sogni, per quanto impossibili possano sembrare, ...

... il più lungo scandalo della Repubblica", scritto da François -Verschave nel '98. Tuttavia ... Non manca peròaccusa Parigi di trascuratezza, per non aver saputo prevenire questi attacchi.Il 23 luglio alle ore 21.30 al Teatro Romano si esibirà in concertoRudd , cantante folk ... Pervuole fare qualcosa di diverso dai soliti spettacoli teatrali o concerti, il 23 luglio dalle ...Griglie sull'Adige è uno spettacolo non solo perpartecipa: saranno presenti deejay e cantanti. ... MUSICARudd Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto con il suo ultimo lavoro ...

Nessuno guarda i suoi film e il regista canadese dice basta: la storia ... ilGiornale.it

Xavier Jacobelli, esperto di calcio, identifica il Napoli come principale candidato allo Scudetto sulla base del mercato estivo.Ecco tutto quello che sappiamo attualmente su Deadpool 3 e l'identità del misterioso villain del nuovo film Marvel.