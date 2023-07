Chi è il nuovo avversario di Ciccone per la maglia a pois al Tour de France? E Vingegaard resta in agguato…

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giuliocontinua a indossare laalde2023. Il ciclista italiano è andato in fuga anche nella diciassettesima tappa, ha guadagnato 25 punti transitando per primo sui primi tre GPM di giornata (due di prima e uno di seconda categoria) e si è confermato in testa alla classifica dei migliori scalatori. L’abruzzese ha però unnella lotta per la conquista della prestigiosa casacca: si tratta di Felix Gall, corridore austriaco che ha vinto la frazione odierna e che ha portato a casa gli ambiti 40 punti previsti sul Col de la Loze (un hors categorie oltre i 2.000 metri s.l.m. e dunque con punteggio raddoppiato). Felix Gall si trova infatti ad appena sei punti di distacco da Giulio. L’austriaco ha 25 ...

E ha ammesso che il funzionamento dei bonus peracquista auto elettriche va migliorato, per evitare che rimanga diparzialmente inutilizzato. Che così che non va Anzitutto, ha ricordato il ......questo modo gli appassionati delle diverse discipline dell'atletica avranno a disposizione un... mentreindosserà visori VR, progettati appositamente per la Realtà Virtuale, vivrà un'......vengono tratte in salvo da una comunità riorganizzatasi per cercare di vivere in questomondo. perse lo fosse perso al cinema Black Adam , dal 3 luglio su Sky Cinema. Quando un despota ...

Belen, addio Stefano De Martino: chi è il nuovo amore Elio Lorenzoni Corriere dello Sport

Nuova stagione e nuovi prezzi anche per chi deciderà di sottoscrivere un abbonamento a Dazn per vedere tutte la gare di Serie A. La piattaforma ha infatti reso noti i nuovi prezzi, ...Con il futuro in bilico per Hirving Lozano, che stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe essere ad un passo dal Los Angeles, la società partenopea comincia a sondare il terreno ...