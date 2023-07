Chi è Elio Lorenzoni? Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è un noto imprenditore da urlo – FOTO

Lorenzoni Il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez è un imprenditore molto noto che si occupa di motori e, secondo le prime immagini diMagazine , le avrebbe preso il cuore dopo ...... Stefano De Martino solo un ricordo Questa settimana la copertina di '' è dedicata alle prime clamorose immagini di Belen Rodriguez in atteggiamenti teneri con l'imprenditore dei motori...Nella vita di Belen spunta: e sulla rivistaecco le foto, ci sarebbe anche il bacio della Rodriguez con ...

Elio Lorenzoni. Chi è la nuova presunta fiamma di Belen Rodriguez Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ormai sembrano non esserci dubbi e visto che i diretti interessanti non smentiscono, incluso Elio Lorenzoni che a detta di molti sarebbe il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, questa storia sta per di ...Il settimanale Chi ufficializza la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino e pubblica le prime foto della showgirl argentina in compagnia di ...