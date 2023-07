Che modulo usare al Fantacalcio? Le opzioni a disposizione | avere tre attaccanti conviene davvero?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ci troviamo nel pieno dell’estate. Siamo al 19 luglio, il sole scotta e offusca le menti e la Serie A inizierà tra appena un mese. È dunque ufficialmente cominciato il countdown che ci porterà allo sparo d’inizio della massima serie 2023/24. È vero, sembra un’infinità di tempo, ma con uno schiocco di dita ci troveremo davanti il televisore con gli arbitri pronti a fischiare l’inizio del primo turno. Cresce l’ansia per i propri colori, per la propria squadra…ma anche per ilche verrà. Il fantasy game più amato dagli italiani partirà parallelamente e conseguentemente al campionato. In ottica fantacalcistica 30 giorni sono una frazione di secondo. I primi di settembre o, addirittura, i primi di agosto, si potrebbero svolgere le aste che serviranno a formare le squadre, e se vi trovate in una lega che ha deciso malauguratamente di mettersi in moto prima della ...