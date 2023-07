Che fatica tenere alta l' alta moda

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A fari spenti, dopo una lunghissima settimana dimaschile, seguita da una ricca quattro giorni di haute couture, Parigi si appresta a fare bilanci e riflessioni sul mondo della. Soprattutto dell'. A lanciare il sasso nel laghetto dorato degli abiti unici e su misura è stato Giorgio Armani che, provocatoriamente, ma non senza convinzione, ha detto che a Parigi non si vede più lo sfavillio, il glamour, la magnificenza di un tempo; e che pertanto il suo Armani Privé potrebbe, magari, sfilare a Milano, tra le affascinanti mura di palazzo Orsini in via Borgonuovo. Meno dispendio di soldi e, a detta sua, forse ugual risultato. Il punto, però, non è la mancanza di sfavillio che invece maison come Schiaparelli ha puntualmente creato, oppure di glamour che Pierpaolo Piccioli ha reso ...