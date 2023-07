Charlene di Monaco sceglie la comodità | look perfetto con le sue ballerine

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 19 luglio 2023)diè sempre stata una principessa oltre le righe, anche nel suo stile. Dai suoi capelli, che non seguono le tendenze dei reali, fino ai suoispesso casual e informali a seconda degli eventi ai quali partecipa. E in una delle ultime apparizioni pubbliche non è passato inosservato un accessorio, finito subito tra le tendenze di quest’estate. Adesso può dire di aver ripreso a pieno la sua vita, dopo la brutta infezione che lo scorso anno l’ha costretta a stare per molti mesi lontano dalla sua famiglia e dalla sua casa aWittstock è tornata alla corte dei Grimaldi con la sua intraprendenza di sempre, pronta a stupire tutti anche in fatto di moda. E, in effetti, non ha tradito le aspettative. Ecco l’ultimo accessorio diventato tendenza dell’estate ...